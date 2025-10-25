Sulle pagine dell’edizione odierna de Il Resto del Carlino ha intervistato l’ex portiere, adesso opinionista televisivo, Fernando Orsi. L’ex numero uno della Lazio ha cercato di far luce sulle condizioni del Bologna di Vincenzo Italiano, a partire dalle condizioni del tecnico.

“L’assenza di un allenatore pesa, c’e il rischio che la squadra possa andare un po’ in autonomia. Invece, parlando con i dirigenti a fine gara, mi hanno detto quanto quello rossoblù sia un gruppo eccezionale, con un alto rispetto dei ruoli: i giocatori hanno seguito Niccolini come se fosse Italiano. E questo è un fattore importante per raggiungere certi obiettivi”.

“Contro la Fiorentina il Bologna troverà un clima infernale”

Uno sguardo anche alla partita di domani contro la Fiorentina di Stefano Pioli: “Sarà una sfida molto difficile. I Viola stanno vivendo un momento drammatico, ultimi in classifica. Ci sarà un ambiente infernale, ma credo che il Bologna abbia ormai acquisito una mentalità per cui fa il proprio gioco su ogni campo”.

“Con l'arrivo di Italiano il Bologna ha imparato a gestire il doppio impegno”

Ha poi concluso parlando del Bologna, e della gestione del doppio impegno settimanale: "Il Bologna è ormai abituato a fare quest’alternanza coppa-campionato: per diventare una squadra di alto livello, devi vivere queste si-tuazioni, abituarsi a mantenere la stessa concentrazione. A Bucarest c’erano otto giocatori diversi rispetto a Cagliari: questo significa avere una rosa che può permettersi di variare, di non avere difficoltà nell’esprimere il proprio gioco, che è il grande rischio quando ruoti tanto. Con la Steaua, i rossoblù si sono dimostrati molto concentrati. Ecco, da questo punto di vista, Firenze sarà una prova d’appello molto importante”.