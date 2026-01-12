La Nazione: Baldanzi, scatta il confronto decisivo, mercato in ebollizione
La Nazione in edicola ogi si concentra principalmente sul paraggio agrodolce ottenuto ieri contro il Milan di Max Allegri. Il QS intitola infatti in prima pagina: “Smacco viola. Dannati finali”.
Pagine 2-3
La Nazione apre le pagine dedicate alla Fiorentina con il titolone: “Rabbia viola, il diavolo in corpo” e ancora nel sottotitolo “Comuzzo bomber, ma non basta. Tracce di buon gioco e beffa al 90'”. Il quotidiano presenta una lunga sfilza di commenti alla partita firmati dai più noti giornalisti de La Nazione, come quello di Benedetto Ferrara: "La strada è giusta, adesso serve più cinismo".
Pagina 4
Spazio alle parole dei protagonisti del match: “Vanoli: fatto una gran gara, siamo quasi una squadra”. Di spalla invece le dichiarazioni di Comuzzo: “Ma c'è da crescere”.
Pagina 5
Infine: “Il mercato in ebollizione Baldanzi ormai a un passo Oggi il confronto decisivo”. Sottotitolo: “Prestito con obbligo di riscatto legato alle salvezza intorno ai 10-12 milioni Vertice fra le parti per limare i dettagli. Affare slegato dal futuro di Fortini”.