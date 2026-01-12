​​

header logo

La Nazione: Baldanzi, scatta il confronto decisivo, mercato in ebollizione

Redazione /
La Nazione

La Nazione in edicola ogi si concentra principalmente sul paraggio agrodolce ottenuto ieri contro il Milan di Max Allegri. Il QS intitola infatti in prima pagina: “Smacco viola. Dannati finali”.

Pagine 2-3

La Nazione apre le pagine dedicate alla Fiorentina con il titolone: “Rabbia viola, il diavolo in corpo” e ancora nel sottotitolo “Comuzzo bomber, ma non basta. Tracce di buon gioco e beffa al 90'”. Il quotidiano presenta una lunga sfilza di commenti alla partita firmati dai più noti giornalisti de La Nazione, come quello di Benedetto Ferrara: "La strada è giusta, adesso serve più cinismo". 

Pagina 4

Spazio alle parole dei protagonisti del match: “Vanoli: fatto una gran gara, siamo quasi una squadra”. Di spalla invece le dichiarazioni di Comuzzo: “Ma c'è da crescere”. 

Pagina 5

Infine: “Il mercato in ebollizione Baldanzi ormai a un passo Oggi il confronto decisivo”. Sottotitolo: “Prestito con obbligo di riscatto legato alle salvezza intorno ai 10-12 milioni Vertice fra le parti per limare i dettagli. Affare slegato dal futuro di Fortini”. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (1)