Kean lascia il ritiro della Nazionale, la caviglia non è completamente a posto. Esclusi danni seri
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L’attaccante della Fiorentina, Moise Kean, si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali ed è risultato non disponibile per il match che l'Italia domani giocherà con Israele.
Esito non buono
Il Ct Gennaro Gattuso non potrà contare dunque sul giocatore che lascerà il raduno di Udine nelle prossime ore. La risonanza magnetica ha accertato che l’attaccante non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia.
Danni seri esclusi
Allo stesso tempo ha, fortunatamente, escluso danni seri nella parte interessata. Quindi resta sempre la speranza che la Fiorentina possa recuperarlo per il match contro il Milan anche se le possibilità non sembrano moltissime almeno in questo momento.
