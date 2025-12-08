Il giornalista Bruno Longhi ha espresso la sua opinione critica sul momento che sta vivendo la Fiorentina, ultima in classifica e chiacchieratissima. Le sue parole a Radio Sportiva.

Le parole di Longhi

“Cosa dovrebbe fare la Fiorentina? Dovrebbero guardare Verona-Atalanta. I gialloblù hanno fatto una partita mostruosa, con grinta e voglia, lottando su ogni pallone. I viola si devono levare lo smoking e mettersi la tuta da lavoro”.

A cosa si pensa in casa viola?

“L'Hellas dimostrato che con la forza di volontà si possono vincere anche le partite più ostiche. La Fiorentina invece sta pensando ad altro: a chi tira i rigori, alle dichiarazioni, alle sementite sui social. Deve mettersi in testa che solo con un calcio diverso da quello fatto vedere fino a ora può raddrizzare”.