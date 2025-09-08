A TMW Radio ha parlato l'ex Fiorentina Massimo Orlando, commentando alcune scelte di mercato della società viola e sul rientro in campo della Serie A.

Sul mancato riscatto di Adli

"Tutti pensavamo che Pioli ci puntasse, perché lo ha conosciuto. Lo scorso anno ha fatto bene, ha fatto qualche gol, poi è mancata continuità. Vedendo il centrocampo della Fiorentina, io sarei andato su Adli come regista. Evidentemente ci sono degli equilibri che non conosco. Lasciar partire uno così è un azzardo".

Il ritorno in campo

“Da chi mi aspetto un segnale forte alla ripresa? Inter e Fiorentina. La Fiorentina perché ci sono delle aspettative, e se perdi col Napoli hai 2 punti in 3 partite”.