Una serata da dimenticare non cancella le prospettive di Kayode. Il terzino della Fiorentina è tra gli Under 21 dal valore più alto: il dato

Il terzino della Fiorentina Michael Kayode, nella serata contro la Puskas Akademia, è stato sicuramente tra i bocciati, probabilmente il peggiore in campo. Non è un'uscita da dimenticare, tuttavia, a macchiare il valore economico e le prospettive del classe 2004.

Kayode è tra i terzini più promettenti

La pagina Instagram 433, in collaborazione con l'osservatorio calcistico CIES, ha stimato i valori di mercato dei migliori giocatori con meno di 21 anni di età per reparto. Per quanto riguarda i terzini, Kayode è il quinto al mondo con 22,7 milioni di euro di valore.