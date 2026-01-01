Dalla vittoria della Conference League e del Mondiale per Club all'esonero: un ex viola dice addio al Chelsea

Il pareggio casalingo per 2-2 col Bournemouth è stato l'ultima gara di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea. L'ex centrocampista della Fiorentina, nella quale ha militato nell'annata 2004-2005, è stato ufficialmente esonerato da pochi minuti, lasciando così la panchina dei Blues dopo due anni.

Vincitore uscente della Conference League

Lo scorso anno Maresca ha vinto la Conference League sconfiggendo 4-1 in finale il Real Betis, che aveva eliminato in semifinale la Fiorentina dell'allora mister Raffaele Palladino. Quindi, il club londinese aveva vinto anche il Mondiale per Club battendo 3-0 il Psg vincitore della Champions League.

Il comunicato del Chelsea

"Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi. Durante la sua permanenza al club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nel Mondiale per Club FIFA. Questi traguardi resteranno una parte importante della storia recente del club e lo ringraziamo per il contributo dato alla società. Con diversi obiettivi ancora in gioco in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento possa offrire alla squadra la migliore possibilità di rimettere la stagione sui giusti binari. Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro".