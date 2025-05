Quanto è costato il Franchi dimezzato alla Fiorentina? Il prezzo dei biglietti ha permesso di contenere le perdite

Una flessione di circa 2,2 milioni. Terminate le partite interne della Fiorentina in questo campionato, è possibile fare un bilancio, anche economico, delle partite giocate in un Franchi dimezzato a causa dei lavori di ammodernamento.

Il confronto con la scorsa stagione

Nelle 19 partite al Franchi i viola, tra abbonamenti e biglietti per le singole partite, hanno incassato circa 10,2 milioni di euro, mentre nel 2023-24 furono circa 12,4 (dati portati alla ribalta stamani dal Corriere Fiorentino). Mentre la media spettatori, per ovvie ragioni, si è fermata a 20.398, in confronto ai 28.807 di un anno fa. L’aumento del costo di biglietti ha permesso alla Fiorentina di contenere le perdite.

I record

Il record stagionale di incassi è stato stabilito per la gara col Milan: 798 mila euro. Mentre per quanto riguarda le presenze sugli spalti ci sono in vetta Inter e Juventus: 22.351 coi nerazzurri e 22.252 coi bianconeri.