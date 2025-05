Senza le partite accelerano i lavori al Franchi: Ecco come si presenterà lo stadio alla prossima stagione

In un'estate che a Firenze si preannuncia bollente, non solo per le temperature ma anche per il clima che gira attorno alla società viola, la ristrutturazione del Franchi subirà una forte accelerazione, approfittando dell'assenza di gare. Quella di ieri contro il Bologna è stata infatti l'ultima partita casalinga della stagione.

I lavori estivi

Il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione sui lavori di ristrutturazione che saranno eseguiti durante la pausa dal campionato. In questi mesi cominceranno a prendere forma i gradoni della nuova Fiesole, così come i parterre adiacenti di Maratona e Tribuna. Proseguirà il restauro della torre di Maratona e inizieranno i lavori anche a tutti quei servizi fondamentali come quelli igienici, che non saranno più ubicati nel sottosuolo, ma saranno costruiti al piano terreno.

La riapertura della Fiesole

Quindi la prossima stagione il tifo organizzato della Fiorentina potrà ritornare nel suo habitat naturale? Non proprio. Inizialmente la Curva Fiesole, anche se non completamente ultimata, avrebbe dovuto ricominciare ad ospitare i tifosi a partire dall'agosto 2025, cioè all'inizio della prossima stagione. Il nuovo cronoprogramma prevede invece la completa ristrutturazione della curva prima di una sua riapertura, che avverrà per la stagione 2026/2027, giusto in tempo per festeggiare il centenario viola.