L'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha espresso a JuventusNews24 le sue impressioni sulla gara dei viola contro la Juventus in programma oggi: "Sono due squadre che in questo momento sono abbastanza ondivaghe, fermo restando che secondo me la Juventus partirà favorita: i valori sono diversi".

"Per la Juventus in casa della Fiorentina non sarà facile"

E aggiunge: “Si giocherà in casa della Fiorentina e, sicuramente, non sarà facile: la Juve, però, se vuole centrare un obiettivo, dovrà fare una partita importante”.

“Le grandi partite si decidono a centrocampo”

Poi precisa: “Le grandi partite si decidono a centrocampo. Giovedì la Fiorentina ha giocato molto bene ma è calata nel secondo tempo rischiando di pareggiare. La Juventus potrebbe trarre dei vantaggi servendo bene gli attaccanti e difendendo in maniera compatta”.