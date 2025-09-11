L’ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato a Fiorentinanews.com durante Hangover Viola, analizzando le varie mosse estive della dirigenza viola ed esprimendosi su tematiche delicate come la possibile partenza di Comuzzo destinazione Arabia Saudita.

‘Dzeko può essere lo Giroud di Pioli’

“La Fiorentina ha fatto un mercato molto positivo. Sono rimasti De Gea e Kean, giocatori importanti, così come Gudmundsson, che è stato importante trattenere a Firenze. Sono arrivati calciatori come Fazzini e Viti, così come Dzeko, che possono dare una grande mano a Pioli. Ricordiamo l’importanza che ha avuto Giroud nello Scudetto del Milan, con Pioli allenatore. Nelle squadre italiane di questi tempi, per varie ragioni vediamo vari giocatori come Modric, Albiol, Dzeko, tanti che arrivano dopo i 35-36 anni. Sono scelte volte alla qualità immediata”.

“È difficile trovare un attaccante concreto, che sia una garanzia di gol, e Kean è arrivato ad un punto della sua carriera in cui sa unire qualità e quantità di reti, un qualcosa di essenziale per la squadra. Piccoli è un giocatore che viene ad ampliare un reparto che aveva già qualità. È un attaccante in crescita, con Pioli andrà a sviluppare le sue qualità ed in una squadra organizzata un elemento come lui, forte nel gioco aereo ed in area di rigore, può diventare un calciatore importante”.

‘Comuzzo? Potrà arrivare a valere anche 60 milioni di euro’

“Quello dell’Arabia Saudita non è oggi un campionato che può essere paragonato neppure alle leghe europee di secondo livello, come quella olandese, portoghese e belga. La qualità di questi tre campionati è superiore, non parliamo neppure di Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia, i ‘Big Five’. L'offerta dell'Al-Hilal per Comuzzo? Se a 20-21-22 anni fai una scelta basata sui soldi sbagli, hai tempo per arrivare lì e devi guadagnare il tuo spazio nel calcio che conta, giocando le coppe europee, nella nazionale, sfidando ogni settimana i migliori giocatori. Comuzzo ha tutto per imporsi come titolare anche della Nazionale Italiana nell’arco di 24-36 mesi e potrà essere valutato anche tra i 50 e i 60 milioni di euro”.