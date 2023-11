Intervenuto questa mattina a Radio Bruno, anche l'ex sindaco di Firenze e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha commentato, dopo averlo fatto sui social, la decisione di giocare Fiorentina-Juventus e la decisione della Curva Fiesole:

"Firenze ha un cuore enorme, la risposta della popolazione è stata bellissima. In Parlamento ci faremo sentire, ci sono più di 300 milioni di danni nelle zone alluvionate. Su Fiorentina-Juventus credo che certa gente si sia bevuta il cervello. Ma è normale che gli ultras siano quelli saggi e le istituzioni pensino solo al business?

C'è una tragedia in corso e la popolazione ha bisogno che forze dell’ordine e ambulanze non vengano dirottate allo stadio. In passato si sono annullate partite per molto meno. Giocare è una follia e questo fa capire la mediocrità di chi gestisce oggi il calcio. Per una volta seguite i gruppi, che vi hanno dato una lezione di umanità".