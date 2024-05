Per parlare dell’imminente finale di Conference League tra Olympiakos e Fiorentina, il Brivido Sportivo ha intervistato l’ex ala viola 'Cavallo Pazzo’ Luciano Chiarugi, che si è espresso su vari aspetti importanti della sfida chiave in arrivo, ma non solo.

‘Olympiakos alla portata della Fiorentina ma più tosto di quanto molti pensino’

‘Un anno dopo la grande delusione della finale persa contro il West Ham, la Fiorentina ha la possibilità di rifarsi. La conquista di due finali europee di fila dà la misura di quanto abbia lavorato bene questo gruppo di giocatori, l’allenatore e la società. Giocare in Europa è diverso perchè gli avversari si conoscono meno rispetto a quelli che militano nel nostro stesso campionato. Le gare europee hanno un fascino speciale ed un’atmosfera diversa perchè senti di rappresentare al di fuori una città e una tifoseria. Ho visto giocare varie volte l’Olympiakos ed è una squadra piuttosto valida, soprattutto in attacco. Credo che i greci imposteranno la finale ponendo la massima attenzione alla fase difensiva per provare a far male ai viola in ripartenza. È un avversario più tosto di quanto molti pensino, anche se alla portata della Fiorentina, e lo dimostrano i 6 gol segnati all’Aston Villa. Da non sottovalutare poi il fattore campo, poiché si gioca in Grecia’.

‘I singoli viola sono in ottime condizioni, Italiano lucido nel gestire le energie di tutti’

‘Sarà una finale tutta da giocare e mi aspetto che Italiano abbia studiato bene gli avversari, conscio anche della finale dello scorso anno, dalla quale allenatore e giocatori devono aver tratto degli insegnamenti. La Fiorentina arriva alla finale nel migliore dei modi, i singoli, come Gonzalez e Dodô, sono in ottime condizioni, per citarne due. La squadra gira bene e le ultime gare lo dimostrano. Italiano è stato bravo e lucido a gestire le energie e gli umori di tutti i giocatori, facendoli arrivare nel modo giusto a questa gara fondamentale. Una partita dal valore incredibile per tutte le parti in gioco. Per Italiano significherebbe lasciare Firenze da vincente, per società e giocatori essere più attrattivi, guadagnare caratura e disputare l’Europa League il prossimo anno. I tifosi della Fiorentina sono sempre eccezionali e dopo 23 anni senza vittorie hanno legittimo bisogno di tornare a vincere qualcosa, lo meritano’.