Mimun: "La Fiorentina è una buona squadra, ma la Lazio è migliore e può vincere. Speriamo che Sarri..."

Clemente Mimun, giornalista e tifoso della Lazio, ha commentato sulle colonne de Il Messaggero la sfida di questa sera contro la Fiorentina. Questo quanto scritto:

"Contro i viola oggi mancheranno Gila, espulso, e tanti altri. Speriamo che Sarri riesca a mettere insieme una formazione competitiva, anche se non avrà molte scelte. Io penso che il problema della squadra sia psicologico. Deve avere più convinzione nei suoi mezzi e giocare come sa. La Fiorentina è una buona squadra, ma la Lazio è migliore e può vincere. Ci serve continuità per poter aspirare all'Europa".