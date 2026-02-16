Un momento fondamentale: Arriva la decisione tanto attesa dalla tifoseria della Fiorentina

Trasferta non agevole quella per i tifosi della Fiorentina in Conference League, con la squadra che giocherà a Bialystok. E questo sia dal punto di vista logistico che meteorologico; infatti è prevista neve e la partita si giocherà con una temperatura sotto zero.

Occasione unica

Eppure dovrebbero essere 350 i sostenitori che si metteranno in marcia per raggiungere la Polonia, anche perché in questo momento è un'occasione unica per seguire la squadra in trasferta visto il divieto che ancora sussiste in Italia.

Momento fondamentale

E a tal proposito, siamo arrivati ad un momento fondamentale: domani la camera di consiglio del Tar del Lazio deciderà sul ricorso presentato dagli ultras viola contro il divieto di trasferta imposto a tutta la tifoseria fino alla fine della stagione. La decisione è attesa tra la serata, sempre di domani, e la mattina di mercoledi.