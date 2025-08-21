Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina al via in Conference, che sia la volta buona
Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si parla dell'esordio in Conference League della Fiorentina di questa sera, delle parole dei protagonisti e dell'arrivo di Piccoli.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “Piccoli, ci siamo. C'è l'accordo con il Cagliari 25 più bonus".
Pagina 18
A pagina 18 si legge il titolo sulla Conference League: “Fiorentina, che sia la volta buona”. Sotto le parole di Ranieri: “Capitano con Pioli è un orgoglio”.
Pagina 19
Infine, a pagina 19 si parla di mercato: “Piccoli, è fatta. Fumata viola per 25 milioni”.
