Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina al via in Conference, che sia la volta buona

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si parla dell'esordio in Conference League della Fiorentina di questa sera, delle parole dei protagonisti e dell'arrivo di Piccoli

Prima pagina 

In prima pagina si legge: “Piccoli, ci siamo. C'è l'accordo con il Cagliari 25 più bonus". 

Pagina 18

A pagina 18 si legge il titolo sulla Conference League: “Fiorentina, che sia la volta buona”. Sotto le parole di Ranieri: “Capitano con Pioli è un orgoglio”. 

Pagina 19

Infine, a pagina 19 si parla di mercato: “Piccoli, è fatta. Fumata viola per 25 milioni”.

