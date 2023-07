Tra un Igor pronto a salutare e la ricerca di un sostituto, c'è un Martinez Quarta con un'altra grande chance a disposizione

Cambiamento importante nella difesa della Fiorentina: Igor lascerà Firenze per sposare il progetto Brighton e godersi la Premier League. Il club viola è già alla ricerca di un sostituto e, in questo momento, Ethan Ampadu è una pista concreta da seguire. Ma attenzione a non sottovalutare un altro centrale difensivo.

Lucas Martinez Quarta, in queste tre stagioni alla Fiorentina, è stato protagonista di alti e bassi; gli ultimi ricordi, purtroppo, non sono dei migliori, legati alla finale di Roma condita da qualche sbavatura. Ma il Chino rimane un investimento importante del club viola e, qualunque sarà il sostituto scelto di Igor, avrà ancora l'opportunità di farsi valere.

Nelle attuali gerarchie, Quarta è partner naturale al fianco di Milenkovic. Se Italiano chiederà un centrale di piede sinistro, l'argentino si troverà a fare il “terzo”, pronto a ricoprire il suo ruolo a ogni evenienza.