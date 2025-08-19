ACF Fiorentina ha comunicato le modalità di vendita per i tagliandi di Fiorentina-Polissya, gara di ritorno dei playoff di Conference League che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia giovedì 28 agosto.

Le modalità di vendita dei biglietti

La vendita dei biglietti inizierà domani con le seguenti modalità:

PRIMA FASE: PROMOZIONE ABBONATI: Dalle ore 12:00 del 20/08/2025 fino ad inizio gara, vendita riservata, con prezzo dedicato, agli abbonati alla Serie A Enilive della stagione 2025/26 in tutti i settori locali.

SECONDA FASE : PROMOZIONE ABBONATI E VENDITA LIBERA: Dalle ore 10:00 del 21/08/2025 fino ad inizio gara, prosegue la vendita con prezzo dedicato per gli abbonati alla Serie A Enilive della stagione 2025/26 in tutti i settori locali e contemporanea vendita libera con tariffa INTERO.

I settori disponibili

Saranno disponibili per i tifosi della Fiorentina le Tribune Est e Ovest, con la Tribuna Sud completamente chiusa a causa delle multe arrivate dalla UEFA per i fatti relativi a Fiorentina-Real Betis della scorsa stagione. La Tribuna Nord sarà destinata agli ospiti.

I prezzi dei biglietti