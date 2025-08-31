Ikoné lascia Firenze: è cessione. La Fiorentina se ne "libera" in via definitiva

Se ne torna in Francia, di nuovo in Ligue 1, Jonathan Ikoné. L'esterno di proprietà della Fiorentina, dopo aver trascorso l'ultima stagione al Como, abbandona la Serie A.

Ikoné lascia la Fiorentina

Una cessione che libera il club viola di un ingaggio importante, ma anche di un giocatore rimasto ai margini del neonato progetto di Stefano Pioli. Gli esperti di calciomercato riportano la prossima destinazione del transalpino.

Ecco la formula

Sarà il Paris FC, club neopromosso nella massima serie francese, che milita - manco a dirlo - nella capitale Parigi. Per Jorko si tratta di un trasferimento a titolo definitivo: la cifra - afferma Alfredo Pedullà - è pari a 3 milioni di euro. Superata la concorrenza di Rizespor e Southampton.