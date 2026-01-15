​​

L'unica condizione posta dal Tottenham che è stata accettata da tutte le parti

Stefano Del Corona /
Tutto è bene quel che finisce bene, anche se non è che ci fossero particolari preoccupazioni sul fatto che Fabio Paratici sarebbe diventato la figura di riferimento, a livello societario, della Fiorentina

La giornata di ieri però è servita per mettere il paletto finale, quello dell'arrivo a Firenze dello stesso Paratici con una data certa: il 4 febbraio. 

L'unica condizione posta dal Tottenham

Il Tottenham ha dato il via libera all'ex Juventus, ma non si è mosso di un passo rispetto all'unica condizione posta al dirigente: “Ti liberiamo sì, ma solo al termine del mercato di gennaio che devi condurre per noi” questa la posizione degli Spurs che è stata accettata da tutte le parti in causa. 

Il vecchio e il nuovo contratto

Paratici aveva ancora due anni di contratto con il club di Londra che sono stati per così dire, ‘superati’, dai quattro anni e mezzo messi sul piatto dalla Fiorentina. Nessuno però ha voluto forzare la mano e così si è arrivati a questa conclusione nella faccenda. 

E' bene ricordare che c'è molto Paratici anche nel mercato invernale dei viola, ma di questo magari ce ne occuperemo in maniera separata. 

