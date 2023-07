Non c'è solo il Bologna, anzi: richieste di altissimo livello per riportare Bernardeschi in Serie A

Per il calciatore ex Fiorentina e Juventus Federico Bernardeschi, si prospetta da qualche settimana un possibile ritorno in Serie A, dopo un'avventura a Toronto che non sta andando per il meglio. Tempo fa ha provato a inserirsi il Bologna, ma non ci sono soltanto i rossoblù su di lui.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, su Bernardeschi sembrano essere pronte a puntare anche Napoli e Lazio, rispettivamente prima e seconda dell'ultimo campionato di Serie A. A fare più passi in avanti, in questo momento, sono i partenopei.