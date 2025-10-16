Galbiati: "La partita col Milan arriva a puntino per la Fiorentina. È la gara della svolta"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, è moderatamente ottimista per la gara di domenica prossima, che i viola giocheranno contro il Milan.
“Gara della svolta”
“Credo che questa partita qui, sia sì complicata, ma arrivi a puntino, potrebbe essere la partita della svolta” ha detto Galbiati a Lady Radio.
“La Fiorentina che tutti ci aspettavamo”
E inoltre: “Se fai una buona prestazione e porti a casa punti potresti avere la Fiorentina che tutti ci aspettavamo”.
