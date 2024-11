Nicola Amoruso: "Gonzalez avrà difficoltà a ritrovare il posto alla Juventus. La Fiorentina ha avuto fiducia in Palladino e ora..."

Questo pomeriggio L'ex attaccante di Juventus e Reggina Nicola Amoruso, in una lunga intervista a News.Superscommesse.it ha avuto modo di fare un primo bilancio di questo primo spezzone di campionato: qualche parola anche per la Fiorentina di Palladino. Questo une stratto delle sue considerazioni:

“Finalmente assistiamo ad una bella lotta per il vertice e, credo, che ce la porteremo avanti per un bel pezzo. Tante squadre a contendersi lo scudetto, il Napoli ha qualche possibilità in più perché, senza coppe europee, può risparmiare tante energie fisiche e mentali. Erano anni che non si assisteva ad un Campionato così interessante: come sorpresa per lo scudetto dico Atalanta, anche se ormai non è più una sorpresa. È una squadra che può fare miracoli sportivi, quindi mi aspetto di tutto dalla Dea".

“Vedo Gonzalez in difficoltà, adesso sarà dura per lui”

Ha poi parlato della situazione dell’ex viola Nico Gonzalez, messo in panchina alla Juve da un super Coinceicao: “Sarà difficile per l’argentino riprendersi il posto da titolare, perché, quando è entrato o ha giocato dall’inizio, Conceicao sì è dimostrato veramente forte. Nico Gonzalez può ricoprire, però, anche altre posizioni in campo, essendo un calciatore duttile ed utile in diversi ruoli. Servono abilità e classe alla Juventus, quindi possono coesistere. Thiago Motta è un allenatore, infatti, che ha bisogno di qualità per la sua tipologia di gioco”.

“A Firenze hanno saputo aspettare, cosa che non sono riusciti a fare a Roma”

Ha poi commentato i risultati opposti ottenuti dalla Roma e dalla Fiorentina: “De Rossi è stato mandato via senza motivo. Qualche problemino ce l’aveva, ma non mi sembrava insormontabile. Poi, era la sua squadra quella costruita in estate, mandarlo via così è un affronto al calcio ed a De Rossi stesso. Alcune decisioni prese dalla Roma lasciano a desiderare. Bene ha fatto, invece, la Fiorentina con Palladino ed ora vola. Agli allenatori bisogna stare vicino e dare fiducia, non mandarli via come capro espiatorio al primo problema”.