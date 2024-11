Chi va più volte in fuorigioco in Serie A? Sul podio c'è anche la Fiorentina

Finire o non finire in fuorigioco, giocare sul filo, spesso è un elemento che può fare la differenza fra la vittoria e la sconfitta. Attaccare tanto, ma finire spesso in fuorigioco vanificando occasioni e sprecando mole di gioco, può essere più controproducente che attaccare magari meno ma che con più attenzione, con più cognizione di causa.

Opta stila la classifica della squadre più in fuorigioco

Un gioco offensivo implica movimenti che attaccano la profondità. Non sempre giocare in modo dinamico e verticale risulta un fattore determinante in zona gol. Ma qual è la squadra di Serie A i cui giocatori finiscono più spesso in fuorigioco? Grazie alla tecnologia, il fuorigioco è una della poche casistiche del calcio della quale si possa fare una valutazione oggettiva.

La Fiorentina di Palladino finisce sul podio

Secondo la particolare classifica stilata da Opta, la squadra che è andata piu volta in fuorigioco finora in Serie A è l’Inter di Simone Inzaghi: i nerazzurri si sono visti alzare la bandierina per 32 volte dall’inizio del campionato. Secondo in classifica la Fiorentina di Raffaele Palladino, che finora si è vista “sanzionare” per 30 volte. Con 23 sanzioni al terzo posto si posiziona il Como di Fabregas, avversario dei viola dopo alla ripresa del campionato.