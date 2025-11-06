Longhi: "La Fiorentina è bellina ma non ha i giocatori adatti a lottare per la salvezza"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare tutto quello che ha vissuto la Fiorentina, e tutti i suoi tifosi, in questa stagione.

“Stagioni come quella che sta vivendo la Fiorentina, ma anche altre squadre in passato, è una costante quando si parla di quelle squadre che non sono attrezzate per obiettivi come la salvezza. I viola si ritrovano a dover giocare con zappa e badile, mentre solitamente sono aiutati a giocare di fioretto. Piu volte nei miei interventi, quando ho dovuto commentare la situazione in casa viola, ho usato spesso un termine molto fiorentino: la Fiorentina è bellina, ovvero ha buoni giocatori, ma manca tanta sostanza. Ultimamente poi mi sono sorti anche molti dubbi sulla tenuta difensiva della difesa viola, e soprattutto di come essa sia stata composta durante l'estate. ”.

“Le squadre di Di Francesco giocantesi bene ma raccolgono sempre poco. Ai violi servono giocatori per far legna"

Ha anche aggiunto: “Porto un altro esempio: Eusebio Di Francesco fa spesso giocare molto bene le sue squadre a livello di gioco, poche volte si vedono atteggiamenti da squadra da retrocessione. Abbiamo visto le sue esperienze a Frosinone, Venezia e quest'anno a Lecce: tutte squadre che non giocavano male ma che alla fine raccoglievano molto poco perchè non avevano in squadra quei giocatori capaci di rifinire la mole di gioco prodotta. Per questo sono convinto che all'interno di una squadra ci sia sempre bisogno di giocatoci ‘capaci di far legna’, e sinceramente non so se la Fiorentina attualmente ne abbia alcun in rosa".