De Gea: "Un momento magico per me. Ringrazio tutti i tifosi per l'accoglienza, le nostre strade si incroceranno di nuovo..."

Il portiere della Fiorentina, David De Gea, non poteva che essere l'osservato speciale di questa importante amichevole estiva. L'ex calciatore del Manchester United, dopo aver parlato anche ai giornalisti presenti, ha scritto un messaggio al miele su Instagram, indirizzato ai suoi ex tifosi:

"Tornare a casa, a Old Trafford, è stato un momento magico per me e la mia famiglia. Dal profondo del mio cuore voglio ringraziarvi per l'accoglienza, per tutto l'affetto che mi avete dimostrato oggi. Ai tifosi che non hanno mai smesso di essere con me durante tutto il tempo in questo club: Le nostre strade si incroceranno di nuovo, ma per oggi...Abbiamo visto tutto "