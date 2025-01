Ecco Luiz Henrique, talento brasiliano a caccia di una seconda chance in Europa. La Fiorentina ci prova - VIDEO

Non sarà una pista facile da battere, nè una trattativa in discesa, la Fiorentina però sta provando a portare in maglia viola il classe 2001 del Botafogo Luiz Henrique, brasiliano nativo di Petropolis, nello stato di Rio de Janeiro. L’ala sudamericana è un elemento di grande talento, finora non del tutto sbocciato.

Luiz Henrique infatti, dopo essere cresciuto nel Fluminense, è passato al Betis nell’estate del 2022, senza però lasciare grandi tracce e finendo per tornare in patria nel febbraio del 2024. L’annata appena conclusa è stata però senza dubbio la migliore della carriera dell’attaccante del Botafogo.

L'annata strepitosa del brasiliano

Con 55 presenze complessive, 12 reti e 6 assist, Luiz Henrique è stato uno degli uomini chiave del Fogao, conquistando campionato brasiliano e Copa Libertadores. Il 24enne brasiliano ha vinto anche il Pallone d’Oro Sudamericano , sbaragliando la concorrenza in maniera nettissima . Il calciatore, ritrovate serenità e fiducia in Brasile, sembra adesso pronto a rilanciarsi nel calcio europeo con maggiore consapevolezza. Luiz Henrique ha trovato anche spazio stabile nella Nazionale verdeoro, segnando due gol importanti nelle Qualificazioni al Mondiale, contro Cile e Perù (gara in cui ha fornito anche un assist a Pereira).

Luiz Henrique con i trofei vinti, individuali e di squadra - Credits: Luiz Henrique Instagram

L'ala del Botafogo è un mancino naturale, calciatore capace di creare superiorità numerica e che predilige partire dalla destra per accentrarsi e cercare la giocata successiva, che sia il tiro o l'assist. Dotato di una notevole progressione, è in possesso di una buona statura (182 centimetri di altezza), e di una discreta struttura fisica: non è colosso ma neppure un esterno filiforme, anzi. Luiz Henrique non è giovanissimo, avendo compiuto 24 anni lo scorso 2 gennaio. Sulla sua precedente esperienza in Spagna infatti ci sono delle ombre…

Incognite che non possono essere taciute

Si nasconde una crepa nella storia di rinascita in Brasile di Luiz Henrique: il presunto coinvolgimento del calciatore sudamericano in un giro di scommesse illecite. Il giocatore è infatti sospettato di essere il presunto beneficiario di due trasferimenti per un totale di 40.000 reais (circa 6.550 euro) effettuati all'inizio del 2023, collegati al ricevimento di alcuni cartellini gialli quando giocava in Spagna. Secondo le autorità brasiliane, inoltre, i trasferimenti sarebbero stati effettuati da familiari di Lucas Paquetá, centrocampista del West Ham, ex Milan, anche lui sotto inchiesta in Inghilterra per presunte azioni di frode sportiva. Al giallo si è aggiunto anche il fatto che da qualche mese è emerso che pure le autorità spagnole stanno indagando sull'attaccante brasiliano per lo stesso motivo ed hanno aperto un'inchiesta. Una questione ricca di ombre, tutte da sviscerare.

Un video per dare un'idea delle caratteristiche del calciatore del Botafogo