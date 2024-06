E Beltran? Tra un'estate strapiena di appuntamenti e un inquadramento non banale anche con Palladino

Le incertezze su Lucas Beltran non riguardano solo l'entità dell'esborso per strapparlo al River Plate ma anche il suo vero ruolo: il centravanti boa non è il suo e questo si è ampiamente capito. Non banale però immaginarlo anche con Palladino perché l'ex Monza vorrebbe ripartire dal 3-4-2-1, dove l'argentino potrebbe tuttalpiù occupare uno slot sulla trequarti, come nella seconda parte della scorsa stagione, non propriamente prolifica per lui.

Inoltre, la sua stagione partirà in ritardo rispetto ai compagni perché di mezzo ci saranno le Olimpiadi di Parigi e Beltran sarà impegnato con l'Argentina Under 23. Molto dipenderà anche dalle prossime mosse sul mercato ma ad oggi, l'ex River non è esattamente il giocatore intorno a cui la Fiorentina immagina di costruire la prossima rosa.