L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare del momento che sta vivendo la formazione viola: “C'è da preoccuparsi non per la classifica, ma perché ad ora non si vede una via d'uscita chiara. Il gioco non c'è e lo ha riconosciuto anche lo stesso Pioli quando ha detto che devono giocare più la palla, invece non costruiscono occasioni da gol”.

“Pioli deve assumersi le responsabilità”

Poi ha aggiunto: “La squadra non impone il gioco, non ha grinta e sembra sempre più scarica fisicamente rispetto agli avversari.Pioli deve assumersi le responsabilità”.

“Kean spesso con le mani alle ginocchia”

Infine su Kean: “Domenica l'ho visto spesso chinato con le mani sulle ginocchia, stanco, perde i duelli. Sono segnali di nervosismo”.