Mentre la Fiorentina attende Paratici, la Juventus ufficializza il nuovo direttore sportivo

La Fiorentina attende, ma annuncia profondi cambiamenti all'interno della società: il dg Alessandro Ferrari ha dichiarato che entrerà nel club una nuova figura sul lato sportivo, presumibilmente Fabio Paratici. Intanto cambia anche la Juventus (società con cui ha lavorato proprio Paratici), che annuncia ufficialmente Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo.

Oltre alla Fiorentina (presto), cambia anche la Juventus

“La Juventus è lieta di annunciare la nomina di Marco Ottolini come nuovo Direttore Sportivo del Club. A partire dal 1° gennaio 2026 Ottolini è entrato ufficialmente a far parte dell’organigramma bianconero, a diretto riporto del Chief Executive Officer Damien Comolli. Marco Ottolini porta con sé un bagaglio di esperienze ampio e trasversale, costruito nel tempo attraverso i diversi ruoli ricoperti all’interno del mondo del calcio”.

Ufficiale l'arrivo del nuovo ds

“Dopo il successivo percorso professionale che lo ha visto protagonista al Genoa, per Marco Ottolini si apre ora una nuova sfida a Torino. Il ritorno alla Juventus, questa volta nel ruolo di Direttore Sportivo, rappresenta un approdo naturale per un cammino costruito su competenza, visione e conoscenza approfondita del calcio italiano e internazionale”.