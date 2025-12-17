Corberan: "Siamo fortunati ad avere Beltran con noi. Fa un lavoro incredibile, è esemplare"

In Coppa del Re (la coppa nazionale spagnola), Lucas Beltran ha trovato la sua terza rete stagionale col Valencia. Un gol quello siglato ieri dall'attaccante prestato dalla Fiorentina al club spagnolo, che ha spianato la strada alla sua squadra per la qualificazione agli ottavi di finale della competizione.

“Siamo fortunati ad averlo”

Di Beltran ha parlato molto bene il suo attuale allenatore, Carlos Corberan: “Lavorare con un giocatore non significa solo farlo segnare, ma tutto - ha detto - E nel club abbiamo diversi specialisti che ci aiutano. Beltrán è un ragazzo molto motivato che ci aiuta molto e siamo fortunati ad averlo con noi”.

“Un lavoro incredibile”

Poi Corberan ha anche detto: "Il lavoro che fa Beltran è incredibile; ci mette un impegno enorme. Non importa se è titolare o parte dalla panchina; il suo impegno è sempre esemplare".