Uno dei volti nuovi estivi della Fiorentina è il centrocampista, Simon Sohm. Il club viola l'ha prelevato dal Parma, pagandolo una discreta somma: 15 milioni di euro il costo del suo cartellino.

“Pioli fondamentale”

“Ho parlato per la prima volta con Pioli dieci giorni prima di firmare, a fine luglio - ha detto Sohm al Corriere dello Sport-Stadio - È stato fondamentale per il mio arrivo, mi ha spiegato il progetto e fatto capire quanto contasse su di me. Napoli su di me? Non ho saputo niente, ho avuto sempre in testa la Fiorentina".

“C'è la possibilità di andare in Champions”

Quando si è presentato per la prima volta ai suoi nuovi tifosi, Sohm ha parlato della possibilità di andare in Champions: “Se confermo la frase? Sì, dobbiamo avere sogni importanti. L'inizio non è stato facile, ma ci sono tanti giocatori nuovi e dobbiamo trovare ancora la quadratura, ci serve tempo”.