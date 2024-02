A pagina 17 de La Gazzetta dello Sport si parla della Fiorentina, specialmente del tema Bonaventura e del suo rinnovo non arrivato. Questo il titolo in alto: "Bonaventura verso l'addio: musi lunghi e frecciatine. Così alla Fiorentina non si parla più di rinnovo".

A destra, invece, il commento di Matteo dalla Vite: "Stallo negativo. Adesso la Fiorentina deve schierare il suo Jack".