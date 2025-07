L'attesa dovrebbe essere agli sgoccioli per due dei cardini della nuova Fiorentina 2025/26: Stefano Pioli ed Edin Dzeko. Il bosniaco in particolare è già al lavoro in questa fase pre-stagionale, come riporta La Gazzetta dello Sport, i 39 anni suonati glielo impongono ma lui non ha mai sgarrato ed anzi, da quando ne ha 32 ha avviato un rigidissimo percorso di cura del fisico.

Una pratica che va ancora avanti e che lo vede al lavoro anche in questi giorni di vacanza in Croazia: una tabella di un nutrizionista da una parte e quella di un personal trainer dall'altra. Il tutto per arrivare tirato a lucido al 14 luglio, data del raduno della nuova Fiorentina. Sia per Pioli che per Dzeko la prossima dovrebbe essere la settimana degli annunci ufficiali, con il tecnico che ha già in mente il suo nuovo ‘Giroud’, il bomber d'esperienza che gestiva a Milano.