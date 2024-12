Lo scontro di gioco, il cambio di maglia e i capogiri: la ricostruzione degli attimi prima del malore di Bove. In ambulanza l'arresto cardiaco

L'ANSA ricostruisce quelli che sono stati gli attimi precedenti al malore accusato da Edoardo Bove, che al 16esimo di Fiorentina-Inter è crollato a terra.

Un colpo tra torace e milza, poi…

Si legge nella nota dell'agenzia di stampa che “il giovane centrocampista viola, prima di sentirsi male, aveva preso una botta fra il torace e la milza, dopo uno scontro di gioco con Dumfries. Poco dopo Bove si era cambiato la maglia, restando per qualche secondo a torso nudo.

Cataldi e Gosens i primi a soccorrere Bove

Stando alle indiscrezioni si sarebbe rivolto di lì a poco alla propria panchina per rivelare di avvertire qualche capogiro, quindi il malore, che gli ha anche provocato un arresto cardiaco quando era in ambulanza. Tra i primi a soccorrere in campo il calciatore della Fiorentina ci sarebbe stato Danilo Cataldi, intervenuto per impedire il blocco delle vie aeree, assieme a Robin Gosens. Fra il malore del calciatore e il trasporto in ospedale sono trascorsi circa 4 minuti.