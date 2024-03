La Roma di De Rossi non si ferma più, distrutto il Monza grazie alle reti dei suoi senatori: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Monza-Roma, gara delle 18 che anticipava Torino-Fiorentina, si è conclusa con la vittoria dei giallorossi per 1-4. Gol in partenza annullato dal VAR a Cristante, poi un'ammonizione per il difensore Kristensen, che era diffidato, dunque salterà la gara contro la Viola di domenica prossima.

Dopo la rete annullata dal VAR, però, la Roma è riuscita lo stesso a sbloccare il risultato. Prima con Pellegrini, il capitano ritrovato da DDR, e poi con Lukaku, che non segnava in campionato da tantissime giornate. Nella ripresa anche la punizione di Dybala per allungare il risultato ancora. Successivamente, il rigore trasformato da Paredes e infine il gol della bandiera di Carboni. Roma a più sei sulla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 69, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Roma 47, Atalanta 46, Fiorentina 41, Lazio 40, Napoli 40, Torino 36, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Udinese 24, Frosinone 23, Sassuolo 20, Verona 20, Cagliari 20, Salernitana 14.