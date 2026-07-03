Fiorentina, che vuoi fare in porta? Occhi su un eroe dei rigori al Mondiale, ma De Gea...

Qual è il futuro della porta della Fiorentina? Uno dei pilastri della squadra è David De Gea, attuale capitano viola e punto fermo del gruppo. Alcune squadre hanno dimostrato interesse nei confronti dello spagnolo, che però sembra orientato a una permanenza a Firenze.

Fiorentina, che fai in porta?

Sul mercato, tuttavia, continuano a circolare nomi che hanno catturato le attenzioni del club viola. Piace Mandas della Lazio, destinato però a diventare il nuovo titolare biancoceleste. E ora, come riporta ESPN Argentina, la Fiorentina avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per Orlando Gill.

Contatti esplorativi per il portiere del Paraguay

Il portiere classe 2000 gioca al San Lorenzo e si sta rendendo protagonista ai Mondiali con il Paraguay, soprattutto per i rigori decisivi parati contro la Germania. Occhio anche a Lazio e Torino. Dipenderà tutto dal destino di De Gea, sul quale non ci sono novità.