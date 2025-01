L'ex calciatore e opinionista Dario Marcolin ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “L'unica parola che conoscono allenatore e calciatori è ”lavoro". Nella stagione di una squadra questi momenti sono normali, li hanno tutti, ciò che fa la differenza è la risposta che dai. Dalla Fiorentina me l'aspetto domenica contro il Torino, mi aspetto risultato e prestazione. Sembra brutto da dire, ma l'episodio di Bove ha scosso l'equilibrio dello spogliatoio. Un equilibrio che deve essere recuperato".

“Tutti hanno momenti difficili, persino l'Atalanta…”

Poi ha aggiunto: “Palladino ha provato a cambiare per creare una novità, che poteva essere un modo per ripartire, ma non è stato così. Comunque ribadisco, non si può tenere la stessa brillantezza tutto l'anno. In questo momento neanche l'Atalanta ce l'ha, e parliamo di una squadra che fa la Champions e che ha ben altra rosa. La Fiorentina deve ripartire dalle sue certezze e una di queste è Palladino”.

“Per la Champions tre posti sono già occupati"

Sulla corsa Champions: “Napoli e Inter sono già dentro, l'Atalanta probabilmente anche. In questo momento balla quindi un solo posto, al massimo due se otteniamo di nuovo il quinto slot, e ci sono tante pretendenti. A marzo capiremo meglio quali squadre potranno davvero entrare nella massima competizione europea”.