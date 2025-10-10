Tutta la delusione di Dzeko: "Siamo crollati e non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ma andremo fino in fondo"

La Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko (e di Eman Kospo, che però non ha preso parte alla partita) si è fatto raggiungere sul pari in peno recupero, dopo essere stata in vantaggio tutta la partita, dal poco temibile Cipro.

Il rammarico di Dzeko

L'attaccante viola, capitano della nazionale balcanica, si è presentato ai microfoni nel post partita evidentemente rammaricato: “Se vogliamo essere onesti, meritavamo i tre punti - ha detto Dzeko - Eravamo in vantaggio fino al 95° minuto, ma alla fine siamo crollati. È vero che hanno avuto più possesso palla, questo è chiaro, ma non mi vengono in mente vere occasioni che abbiano creato".

Obiettivo mancato

L'esperto attaccante ha poi continuato: "La cosa principale è che non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Mancano ancora due turni, due partite che decideranno dove finiremo, andremo fino in fondo".