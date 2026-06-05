Il Frosinone per il centenario, il Napoli pre-sosta: gli impegni della Fiorentina fino alla quinta giornata

Prosegue il sorteggio del calendario della Serie A. La Fiorentina è attesa da un esordio complicatissimo, in trasferta a Roma contro i giallorossi. Poi sarà la volta di festeggiare il centenario nel weekend successivo, quando al Franchi sarà ospite il Frosinone dell'allenatore fiorentino Alvini.

Centenario contro il Frosinone

Saranno due gli appuntamenti consecutivi in casa, anche nel turno successivo contro il Torino. Poi ecco la trasferta in quel di Venezia alla quarta giornata. Prima della maxi-sosta, chiude il programma il big match Fiorentina-Napoli.

Il Napoli prima della sosta

2^ giornata (30/08): Fiorentina-Frosinone

3^ giornata (06/09): Fiorentina-Torino

4^ giornata (13/09): Venezia-Fiorentina

5^ giornata (20/09): Fiorentina-Napoli