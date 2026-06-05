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Subito una trasferta durissima: Parte in salita il campionato della Fiorentina

Stefano Del Corona /
Moise Kean
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Il prossimo campionato di Serie A partirà subito in salita per la Fiorentina

All'Olimpico

I viola giocheranno in trasferta alla prima giornata e saranno all'Olimpico per affrontare la Roma, vale a dire una delle quattro squadre che rappresenteranno l'Italia nella prossima Champions League. Inutile dire che questo sarà anche il big match della prima. 

Il programma completo 

Partenza casalinga contro il neo promosso Monza, per i campioni d'Italia dell'Inter. Questo il programma completo: 

Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juventus
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce

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