Subito una trasferta durissima: Parte in salita il campionato della Fiorentina

Il prossimo campionato di Serie A partirà subito in salita per la Fiorentina.

All'Olimpico

I viola giocheranno in trasferta alla prima giornata e saranno all'Olimpico per affrontare la Roma, vale a dire una delle quattro squadre che rappresenteranno l'Italia nella prossima Champions League. Inutile dire che questo sarà anche il big match della prima.

Il programma completo

Partenza casalinga contro il neo promosso Monza, per i campioni d'Italia dell'Inter. Questo il programma completo:

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Lazio

Frosinone-Juventus

Genoa-Napoli

Inter-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Como

Venezia-Lecce