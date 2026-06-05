L'effetto a catena innestato dalla Fiorentina sulle panchine italiane

L'imminente arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina sta per innescare un effetto a catena fra tre squadre divise tra Serie A e Serie B, alla ricerca del proprio allenatore per il prossimo anno.

Chance a Sassuolo

Infatti, la scelta di Fabio Grosso - che ha rescisso ieri col Sassuolo - ha lasciato aperto il ruolo di allenatore dei neroverdi, che stanno puntando con decisione Alberto Aquilani. Proprio l'ex allenatore della Primavera viola, e oggi in forza al Catanzaro col quale ha sfiorato la promozione in Serie A, sembra pronto al salto di categoria e potrebbe essere il successore di Grosso.

Porte aperte a Catanzaro

Questo naturalmente lascerebbe il Catanzaro senza allenatore: i giallorossi, tuttavia, si sono già mossi e starebbero sondando con attenzione un altro allenatore ‘scuola Fiorentina’, vale a dire Daniele Galloppa. Pronto al salto tra i professionisti, si è palesata per lui la stessa opportunità che ebbe proprio Aquilani, che dopo tre anni di Primavera a Firenze trovò spazio in cadetteria al Pisa, prima di andare a Catanzaro (dopo un anno senza lavoro, in mezzo alle due esperienze).