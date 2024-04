Longhi: "Belotti generoso come Graziani, solo che Ciccio faceva gol. Ecco il problema della Fiorentina, e non è Italiano"

Questo pomeriggio il giornalista di SportMediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare di Andrea Belotti, e della possibilità che ha di essere considerato da Spalletti per la Nazionale, ed il mancato feeling tra Italiano e i tifosi della Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

"Belotti è come Graziani, solo che Ciccio segnava"

“A Belotti si dice la stessa cosa che si diceva un tempo a Ciccio Graziani: si parla di un attaccante molto generoso. La differenza tra i due è che Graziani i gol li faceva eccome. E’ chiaro che la domanda andrebbe rivolta a Spalletti e non a me, ma sono convinto che il CT non stia ignorando del tutto Belotti: ne conosce le caratteristiche, le peculiarità e la voglia di lottare su tutti i palloni. Mi sembra però, interpretando i segnali mandati dal tecnico, che sia indirizzato verso un attaccante che dia qualche garanzia in più: dal punto di vista tecnico, ma anche da quello realizzativo. Nonostante tutto stiamo comunque parlando di un grande attaccante che non ha fatto la storia della Roma, non sta facendo la quella della Fiorentina, ma è sicuramente stato tra i protagonisti di quella del Torino. Non un club qualsiasi”.

“ll problema non è Italiano ma non avere un centravanti che segna”

Ha poi concluso parlando di Italiano, e delle tante critiche che il tecnico riceve in continuazione a Firenze: “Siamo tutti divisi in giochetti e risultatisti, ma è sotto gli occhi di tutti che Vincenzo Italiano abbia dato una grande impronta alla Fiorentina. Il secondo tempo di ieri contro la Juventus, quando ha rimesso in ordine alcune pedine dopo un primo tempo cosi cosi, è stato sontuoso. Ha una grandissima organizzazione ma se poi ti manca un centravanti vero che fa gol, il mister cosa ci può fare. Va sottolineato come la Fiorentina dopo Vlahovic non l’ha mai più avuto, Manca chi butta la palla in rete. La torna a Firenze è perfetta, manca solo il ciliegione che ti permetta di vincere le partite”.