Per commentare il momento della Fiorentina, il dirigente sportivo e tifoso viola Pino Vitale è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Non è il momento di alzare la voce e di arrabbiarsi. La Fiorentina è questa. Siamo superiori a quelle tre/quattro squadre che ci precedono, ho molta fiducia senza esaminare quanto successo. Udinese? Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile, però confidavo nella squadra. Invece è stata fatta una partita indecorosa. Vanoli ha cambiato modulo e abbiamo visto più di qualche giocatore nettamente sotto la media. L'allenatore si sarà sicuramente confrontato con Paratici, questo è certo, e il direttore gli avrà dato fiducia”.

“Vietato fare meno di quattro punti tra Parma e Cremonese”

“Ora è troppo facile dare tutta la colpa a Rugani per i tre gol, perché nel primo c'entra anche De Gea. Non esce mai dalla porta, rimane sempre lì. Quando c'è da dare delle colpe, diamole. Comunque voglio guardare solo e soltanto alla gara contro il Parma, perché la Fiorentina deve vincere. Questa partita è troppo importante, così come quella a Cremona. Vietato fare meno di quattro punti”.

“Salvezza prima della fine, ci credo. Futuro? Paratici dovrà dimostrare…”

“Quando la Fiorentina sarà salva, vedremo quello che verrà fuori. Anche in Conference. Io sono convinto che la squadra si salvi molto prima della fine del campionato, non all'ultima a maggio. Per il futuro ci sarà modo di parlarne. Paratici? Penso sia un dirigente bravissimo e super-capace. Ma se dobbiamo parlare di futuro e dell'anno prossimo… alla Sampdoria ha lavorato con Marotta, che lo ha portato con sé alla Juve dove ha rifatto benissimo. Ha sempre lavorato con un importante dirigente alle spalle. Qui a Firenze bisognerà vedere chi sarà la proprietà e quanto inciderà il presidente, che non ha la personalità di suo babbo. Paratici dovrà superarlo”.