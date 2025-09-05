Il centrocampista del PAOK Alessandro Bianco, che ha lasciato la Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato, si è presentato in Grecia parlando ai canali ufficiali del club: “Grazie a tutti per il benvenuto, essere in questo grande club è un onore. Non vedo l'ora di iniziare, sono molto emozionante. Per me rappresenta un'importante esperienza calcistica, ma soprattutto personale”.

“Non ci è voluto molto per convincermi a venire al PAOK, amo le piazze passionali”

Sulla trattativa: “Appena ho saputo dell'interesse del PAOK, sono corso su YouTube a cercare i video dei tifosi bianconeri. Mi piacciono le piazze calde e passionali, sono felicissimo di giocare per una squadra dove si sente davvero la presenza dei tifosi. Ho parlato con amici che hanno giocato in Grecia e mi hanno confermato ottime impressioni, tutti hanno parlato bene di questo ambiente. Non ci è voluto molto per convincermi a venire”.

“Obiettivi? Giocare in Europa League e vincere il campionato”

Sulla sua prima esperienza a livello europeo: “Mi piacerebbe giocare quante più partite possibili in Europa League, andando avanti nella competizione. Ma l'obiettivo principale è vincere il campionato. Voglio un trofeo con questa maglia. Un'ispirazione? Barella, cerco di prendere le sue caratteristiche”.