Pomeriggio di Serie B in salsa Viola: il debutto di Christensen non è felice, Lucchesi-gol trascina la Reggiana

E' stato un pomeriggio di Serie B a tinte viola, sponda Fiorentina, per quanto ha riguardato le gare delle ore 15. Il Pisa, secondo in classifica alle spalle del Sassuolo caduto con lo Spezia, ha giocato contro il portiere gigliato in prestito, Christensen, arrivato alla Salernitana questa settimana. Ma non c'è stato solo il danese in campo in cadetteria.

Il Pisa trafigge Christensen

Il neo arrivo in casa granata è stato schierato subito alla prima dall'inizio. Ma il Pisa, nonostante l'inferiorità numerica dal 14', è riuscito comunque a bucare Christensen. Al 56′, da una lunga rimessa laterale battuta da Bonfanti, il pallone arriva a Moreo su spizzata di Abildgaard e il numero 32 non sbaglia trafiggendo il portiere danese. Alla fine è 1-0 con Inzaghi che può credere sempre di più alla Serie A. Presente dal 1' anche Lorenzo Amatucci, in questa settimana al centro di alcune voci che lo rivorrebbero subito a Firenze se Pradè non riuscisse a chiudere per il centrocampista. Tuttavia, il segnale di Roberto Breda in tal senso è molto chiaro.

Lucchesi in rete per la Reggiana

Un altro prestito della Fiorentina è andato in gol questo pomeriggio. Lucchesi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpisce di testa e manda il pallone nell’angolino, siglando il gol del vantaggio contro il Palermo. Gol importante per il 2-1 finale sui siciliani, tre punti importanti per la Reggiana del difensore prestato dal club di Commisso.