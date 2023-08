Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto ai canali social del club per parlare della prossima stagione e non solo:

“Parlare solo dei giocatori e non delle infrastrutture non fa parte del nostro stile. Il presidente ha regalato il Viola Park alla città di Firenze. Il mercato non sarà veloce, anche perché di mezzo ci vanno sempre i procuratori. Noi, come Fiorentina, abbiamo sempre rispettato le regole e siamo contenti di essere stati premiati. Abbiamo sempre pagato le imposte perché la nostra società è amministrata bene”.

Poi aggiunge: “Quest'anno avremo anche la Supercoppa con squadre importanti, un'altra eventuale finale da disputare. La scorsa stagione è stata un rodaggio importante per tutti. Purtroppo non abbiamo vinto trofei ma è stato bellissimo vedere la Fiorentina in Europa, i tifosi in trasferta. Questa emozione continuerà e ora bisogna lavorare per ottenere risultati migliori. Stadio della finale di Conference? Piccolo, ma la Uefa sta lavorando per aumentare il prestigio della competizione”.

E infine: “Ringrazio tutti gli abbonati anche da parte di Rocco, l'attaccamento alla Fiorentina trasmette emozioni ai nostri ragazzi”.