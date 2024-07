Un ritardo di condizione da colmare, quello sul mercato che preoccupa: nel cantiere viola manca tutto il centrocampo

Le prime due uscite in terra inglese non hanno lasciato grandi sensazioni intorno alla Fiorentina e forse qualche dubbio in Raffaele Palladino. Se da un lato un po' di ritardo dal punto di vista della condizione è più che accettabile e fisiologico, quello sul mercato lo è un po' meno, scrive il Corriere Fiorentino. Da Preston la società viola ha tratto ulteriori evidenze di come il solo Mandragora davanti alla difesa non sia sufficiente.

Davanti invece troppi errori sotto porta per Kouame e Kean, così come in porta dove Terracciano e Christensen hanno duellato più sugli errori che sulle parate. Ma il tecnico viola aspetta speranzoso qualche novità in mediana.