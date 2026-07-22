Ferrari: "Vogliamo portare rispetto al secolo di Fiorentina, significa tanto. Il francobollo è un bel riconoscimento"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto dal Viola Park, in occasione della presentazione del francobollo dedicato al centenario viola: “Comincia una serie di eventi e di momenti istituzionali e importanti, dedicati a questo anniversario. Vogliamo portare grande rispetto a questo secolo di Fiorentina e a ciò che significa per chi qui ci ha giocato, ha lavorato e per chiunque continua a credere in questi colori”.

“Un bel riconoscimento per la storia della Fiorentina”

“La famiglia Commisso, a cominciare da Joseph e dalla madre Catherine, ringraziano per questa opportunità. Questo è un gesto molto significativo per noi: riuscire ad avere questo tipo di riconoscimento da parte delle istituzioni italiane significa entrare a far parte di una storia che ha dato tanto”.

“Da oggi una testimonianza in più”

“La storia della Fiorentina vuole avere continuità anche in futuro. Tutti continuano a ricordarla e a rammentarla, da oggi avrà anche questo francobollo dedicato”.