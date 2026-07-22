Ferrari: "Andreazzoli porta un'esperienza determinante per la crescita dei ragazzi. Lavoriamo per far esordire i giovani con la Fiorentina"
Il direttore generale viola Alessandro Ferrari, attraverso il proprio profilo LinkedIn, ha sottolineato il valore della scelta di affidare ad Aurelio Andreazzoli la guida della Fiorentina Primavera, sotto vari aspetti.
‘Lavoriamo per far sì che i nostri giovani siano pronti’
“Al Rocco B. Commisso Viola Park lavoriamo ogni giorno per mettere i nostri giovani nelle condizioni di sviluppare il proprio talento ed essere pronti quando arriverà l'opportunità di dare il proprio contributo in prima squadra".
‘Andreazzoli porta conoscenze ed esperienza determinanti’
"La scelta di affidare la guida della Primavera ad Aurelio Andreazzoli si inserisce in questa visione: il settore giovanile deve accompagnare i calciatori viola nella loro crescita, preparandoli ad affrontare al meglio le sfide che li attendono. Aurelio porta con sé una profonda conoscenza del calcio e un patrimonio di esperienza che potrà essere determinante nella crescita dei nostri ragazzi, dentro e fuori dal campo”.